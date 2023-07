WEER. Vanochtend helder weer in Ichtegem

“Ze troffen hun dochter aan in bed, volledig versuft. In de buurt lag een flesje wodka”: seksaf­spraak­jes van Oostende­naar (29) lopen uit de hand

“Hij deed zich voor als maagd, terminaal zieke, of steenrijke ondernemer.” Met valse identiteiten kon Oostendenaar Fabian D. (29) meerdere vrouwen misleiden, tot ze compleet versuft met hem naar bed gingen. Tijdens het onderzoek bleek hij zelfs het antwoord in nog een andere, onopgeloste verkrachtingszaak. De man weet vandaag of hem dat tien jaar cel kost. Of misschien zelfs een ingreep om hem van zijn ‘driften’ af te helpen.