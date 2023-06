WEER. In Ichtegem zwaarbewolkte ochtend

Donorkind haalt slag thuis in rechtbank: “Mijn biologi­sche vader moet een DNA-test afleggen... Eindelijk krijg ik erkenning”

Na een zoektocht van 12 jaar staat de 30-jarige Lisa (*) op het punt om met 100 procent zekerheid te weten wie haar biologische vader is. Een Brugse rechter beval de vermoedelijke zaaddonor om een DNA-test af te leggen: een primeur in ons land. Wij spraken Lisa over de zoektocht naar haar volledige identiteit, maar ook over haar toekomstplannen. Want wil zij haar biologische vader nu ook leren kennen? “Dit is voor mij alvast een nieuwe start”, zegt de 30-jarige vrouw.