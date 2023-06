WEER. In Ichtegem zo goed als helder weer vanochtend

Ostend Night run zet in op Topteam Cup. “We willen nog meer groepen verwelko­men aan de start”

De Metarelax Ostend Night Run wordt in september al voor de achtste keer georganiseerd. Het parcours is 7 kilometer lang en kan je 1, 2 of 3 keer lopen. Dit jaar wordt onder andere door de winkel Deweert Sport en hotel Thermae Palace gelopen. Voor de kinderen is er een aparte kids run, die begeleid wordt door Louise Carton.