WEER. Helder weer in Ichtegem vanochtend

NET OPEN. Rooftopres­tau­rant Panorama is terug: “De focus ligt op groenten en het uitzicht over de stad krijg je er bij”

Het dakterras van De Grote Post opent komend weekend opnieuw de deuren. Panorama belooft opnieuw dé place to be te zijn voor lekker eten met een prachtig uitzicht op het Leopoldpark in Oostende. Op de kaart staan lokale producten met groenten in de hoofdrol. “We zijn in de zomer elke dag open bij mooi weer.”