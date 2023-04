WEER. Helder weer in Ichtegem vanochtend

Renovatie gemeente­lij­ke basis­school 't Mozaïek zit op schema: eerste steen van nieuwbouw wordt gelegd

Gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in de Westkerkestraat in Eernegem ondergaat momenteel een complete transformatie. Naast heel wat renovatiewerken worden nieuwbouwgedeeltes en vernieuwde speelplaatsen voorzien. In de zomer van 2022 startten de renovatiewerken en deze week nog is het tijd voor de eerstesteenlegging.