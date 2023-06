WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Ichtegem vanochtend

Vanaf 1 juli is het gedaan met ‘de meest nutteloze trajectcon­tro­les van het land’

Vijf jaar leverden ze enkel roest op, de trajectcontroles in Diksmuide. Want werken deden ze niet. “Verspilling van gemeenschapsgeld", vertelde korpschef Johan Geeraert enkele maanden geleden in deze krant. Maar daar komt nu tóch verandering in, want vanaf 1 juli treden ze in werking.