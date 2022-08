Vrouwen met durf organiseren Ribbetjesfeest in Ichtegem: “Ook in onze gemeente is er verdoken armoede”

Agnes Deman zetelt in het bijzonder comité van het OCMW van Ichtegem. Ze weet dus als geen ander dat er ook in haar gemeente mensen zijn die het vrij lastig hebben om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. “De stijgende energie -en benzineprijzen maken het natuurlijk nog moeilijker voor hen. Met onze vereniging willen we die minderbedeelden een hart onder de riem steken.” Vrouwen met Durf telt ondertussen 200 leden die een financiële bijdrage betalen en ook de plaatselijke handelaars helpen mee om de sponsorbak te vullen. Om extra centen te verzamelen is er dus het Ribbetjesfeest. Agnes hoopt dat er dit jaar tussen 250 à 300 aanwezigen zullen zijn. Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. Kinderen tussen 5 en 12 jaar betalen 12 euro terwijl volwassenen 20 euro neertellen. Je kan kiezen tussen ribbetjes of kip. Storten doe je via het rekeningnummer BE75 1030 5300 8851. “Vroeger had ons eetfestijn plaats in CC De Ster maar door de pandemie verhuisden we naar de sporthal. Het voordeel is dat we hier veel ruimte hebben dus kunnen we een dansvloer leggen. Het duo Eric & Marcelino en zanger Gio Vano, die een thuiswedstrijd speelt, zorgen voor de muzikale sfeer”, vult Agnes aan.