Vrachtwagen geladen met 20 ton tomaten belandt in gracht, brandweer houdt er stevig karwei aan over

EernegemEen vrachtwagen met 20 ton tomaten is zaterdagnamiddag gekanteld in de sloot, in de Ganzestraat in Eernegem. De chauffeur en zijn dochtertje bleven ongedeerd. De brandweer staat voor een stevige klus en moet al die tomaten overladen in een container, alvorens de truck getakeld kan worden.