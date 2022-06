Voor de derde zomer op rij kan je in Ichtegem naar het Engelpark: "We halen heel veel voldoening uit de positieve reacties en de blije gezichten van de kinderen”

“Ons concept is in 2020 ontstaan omdat we van mening waren dat er in Ichtegem tijdens de zomer niet veel ontspanningsmogelijkheden waren in open lucht voor de kinderen. Door de pandemie mochten we tijdens onze eerste editie maximum 200 aanwezigen verwelkomen en iedereen moest blijven zitten met maximum 4 personen per tafel”, vertelt Magali De Grande. Tijdens de zomer die erop volgde waren er al wat minder beperkingen en het concept werd ook uitgebreid met 2 extra weken. De bediening aan tafel is een aspect dat ook voor deze derde editie blijft.