Vluchtend duo crasht frontaal op tegenligger, luttele minuten na stelen van volle winkelkar: bestuurster is onder invloed

Eernegem/Torhout/BredeneEen volle winkelkar stelen, met de wagen wegvluchten en enkele minuten later al een ongeval hebben. ‘Instant karma’, heet dat dan. Het overkwam een 40-jarige man uit Torhout en een 44-jarige vrouw uit Bredene woensdag in de vooravond in Eernegem. De bestuurster had bovendien alcohol gedronken en haar wagen was niet eens verzekerd. Dat zal ongetwijfeld een erg dure grap worden, want de auto van de tegenpartij - die gewond raakte - is ernstig beschadigd.

Het is rond 17 uur wanneer de 40-jarige man uit Torhout de supermarkt Spegelaere in de Aartrijkestraat in Eernegem binnenwandelt. Hij slaagt erin om met een volgeladen winkelkar langs de kassa te passeren zonder te betalen. De man laadt alles over in de koffer van een kleine Chevrolet, met de 44-jarige Bredense vrouw achter het stuur. Ze stuiven weg via de Leliestraat en Achterstraat, omdat de Aartrijkestraat onderbroken is door werken. Maar plots wordt het smal in de Achterstraat, door geparkeerde voertuigen langs beide kanten van de weg. Een tegenligger doemt op. De Bredense bestuurster wil niet wijken, probeert in een smal gaatje te duiken, maar er volgt een frontale aanrijding.

Volledig scherm Het ongeval gebeurde ter hoogte van de wegversmalling in de Achterstraat, door geparkeerde voertuig aan beide kanten van de weg. De bestuurster van de Chevrolet wou niet wijken. Achteraf bleek waarom. © Bart Boterman

Tegenpartij lichtgewond

De bestuurster (43) van de Mercedes probeerde nog het stuur over te trekken, maar wordt geramd ter hoogte van het rechterachterwiel. De Mercedes wordt tegen een geparkeerde aanhangwagen gekatapulteerd. Beide auto’s komen tot stilstand en kunnen door de schade niet meer verder. Onder meer het rechterachterwiel van de Mercedes breekt af, het voorwiel van de Chevrolet kreeg een flinke deuk en staat lek. De politie wordt opgeroepen, en ook een ziekenwagen. De bestuurster van de Mercedes, een vrouw uit Ichtegem, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Volledig scherm De Mercedes is tegen een geparkeerde aanhangwagen gekatapulteerd. De bestuurster heeft lichte verwondingen opgelopen. Intussen kwamen de bewoners van de straat buiten om te zien wat er gebeurd is. © Bart Boterman

Meteen is er discussie met de politie over wie achter het stuur van de Chevrolet zat. Onder meer dankzij getuigenverklaringen blijkt het met zekerheid de vrouw te zijn. Ze legt volgens de lokale politie Kouter een positieve ademtest af en de auto is niet eens verzekerd. En toen was nog niet eens in de koffer gekeken. “De buit van in de supermarkt werd in de koffer aangetroffen”, voegt politiewoordvoerster Annemie Wittesaele nog toe. “Kom maar eens mee voor verhoor”, moet het hebben geklonken in de Achterstraat. De politie stelde pv’s op voor winkeldiefstal, strafbare alcoholopname achter het stuur, het veroorzaken van een ongeval en de niet-verzekering van de wagen.

Aan het huilen

Het wordt ongetwijfeld een erg dure grap, zo zonder verzekering. De achterste as van de Mercedes is immers uit het chassis gebroken en ook het koetswerk is beschadigd. Of de wagen nog herstelbaar is, is niet duidelijk. De vele kosten of de prijs van een nieuwe wagen zal de Bredense bestuurster ongetwijfeld zelf moeten dragen. Om nog maar te zwijgen van boetes voor alcohol in het verkeer, niet-verzekering en diefstal. Het parket zal wellicht niet nalaten om te vervolgen. De 40-jarige man uit Torhout voelde de bui wellicht al hangen, want hij stond te huilen in de Achterstraat.