VK Bekegem voor vierde seizoen op rij kampioen

Diksmuide, Oostende Oostende­naar Ronny Tampere geeft na 38 jaar het dirigeer­stok­je door: “Een publiek van 25.000 toeschou­wers: dat is kippenvel!”

Ronny Tampere (66) uit Oostende zou bouwkundig tekenaar worden, maar zijn passie voor muziek haalde de bovenhand. Jarenlang was hij beroepsmuzikant bij de Muziekkapel van de Zeemacht. Bij de fanfare Hoger Op in Woumen bij Diksmuide sleet hij de meeste jaren uit zijn dirigeercarrière, maar na 38 jaar geeft hij het stokje nu door. Een portret van een man die muziek ademt. “Die ene keer dat we in Duitsland voor 100.000 uitzinnige toeschouwers marcheerden, vergeet ik nooit.”

6 april