VK Bekegem kroont zich voor vierde seizoen op rij tot kampioen

De Panne Kankeron­der­zoe­ker Johan Swinnen liep dit weekend 135 kilometer: “Dit doe ik voor mijn zoon en alle andere kankerpa­tiën­ten”

Johan Swinnen (57) wordt ook wel eens de lopende kankerprofessor genoemd. Een bijnaam op zijn lijf geschreven. Het voorbije jaar liep hij 1.700 kilometer, goed voor één kilometer per verkocht ‘hou(t)vastje’. Dit weekend bond hij opnieuw zijn loopschoenen aan. Zaterdag ging het van De Gavers in Harelbeke naar zorghotel Villa Rozerood in De Panne. Vandaag liep hij verder naar het Zorghuis in Oostende. Allemaal om geld in te zamelen voor kankerpatiënten zoals ook zijn eigen zoon Pieter. “Het is het enige wat ik voor hen kan doen”, klinkt het. En hij liep niet alleen. Een hoopvol portret van twee moedige vaders die de zorg delen voor hun zonen die vechten tegen een hersentumor.

10 april