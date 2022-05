VIDEO - Ichtegem stelde zijn elektrische deelauto voor en burgemeester Lieven Cobbaert deed alvast een testritje

In 2019 diende het lokaal bestuur een energieproject in bij de Vlaamse overheid onder andere voor de aanschaf van een elektrische wagen, met de bedoeling om hier een deelwagen mee te voorzien. Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure kon de wagen aangekocht worden in maart 2021. “Sinds begin dit jaar is de wagen geleverd en werd het autodeelsysteem in samenwerking met CoopStroom opgestart en uitgetest door de diensten van het lokaal bestuur, waardoor de wagen al in het straatbeeld is beginnen verschijnen de voorbije weken”, geeft schepen van klimaat- en energiebeleid Celesta Muylle aan.