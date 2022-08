Verslagenheid groot na overlijden van voetbalicoon Alain Vanhegen: “Hij was een echte teamspeler die zeer veel betekend heeft voor SK Eernegem”

EernegemEernegem is in rouw na het overlijden van hun lokale voetbalicoon Alain Vanhegen (45). Ook Luc Inghelbrecht, die 40 jaar voorzitter was van SK Eernegem en een nauwe band had met Alain, is zwaar onder de indruk als we hem het droevige nieuws melden: “Hij was altijd zeer enthousiast en gedreven en betekende enorm veel voor onze voetbalploeg. Ik wist dat Alain ziek was maar ik kan niet geloven dat hij er niet meer is.”