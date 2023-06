Vernieuwde slaapklas in GBS De Bever officieel geopend

Mensen genieten massaal van eerste echte zomerse dag op het strand: “En het water voelt heel aangenaam”

Na een tijdje een koude noordoostenwind te hebben aan de kust, was het dit weekend het eerste echte zomerweekend met temperaturen tot 30 graden. Heel wat mensen kwamen dan ook verkoeling zoeken op het strand en in de zee, die voorlopig nog wat koud is. Maar dat stopte de mensen niet om een plonsje te wagen. “Het was zelfs aangenaam om even in de zee te springen”, klinkt het bij Bruno en Ann uit de Kempen. We gingen op stap op het strand van Nieuwpoort.