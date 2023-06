Uitbreiding Fabriekweg in Ichtegem zorgt voor primeur met gasloos bedrijventerrein

Na 50 jaar stopt Ichtegem samenwer­king met vzw die speelplein­wer­king oprichtte: “Dit komt voor onze vrijwilli­gers bijzonder hard aan”

“Dagelijks ging een bestuurslid op het speelplein in Ichtegem kijken of alles in orde was. De jeugdschepen vindt dat blijkbaar niet zo belangrijk.” Voorzitster Nele Bolle en het tienkoppige bestuur van de vzw Vakantiewerking Ichtegem zijn bijzonder ontgoocheld, nu het gemeentebestuur na liefst 50 jaar heeft beslist om de samenwerking te verbreken. “Koudweg, zonder overleg.”