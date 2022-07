Uitbater gezocht voor cafetaria van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem

Oostende Cannabis­kwe­ker krijgt 2 jaar cel... op zijn verjaardag: “k zal deze dag nooit meer vergeten”

Twee mannen hebben in de Brugse rechtbank 2 jaar effectief gekregen voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage in Oostende. Het was een medewerker van Fluvius die de plantage begin dit jaar toevallig ontdekte. Eveneens toevallig: een van de kwekers vierde donderdag z’n verjaardag.

14 juli