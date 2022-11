Twintiger zet ex-vriendin broodmes op de keel: tien maanden cel

Brugge/Oostende "Het was een cadeautje": vrouw krijgt 7 maanden cel nadat ze drugs binnensmok­kelt in de gevangenis

Een 42-jarige vrouw uit Oostende heeft zeven maanden cel met uitstel gekregen, omdat ze cannabis binnensmokkelde in de gevangenis van Brugge. “Het was een cadeautje voor R.”, stelde F.W. in haar verhoor.

14:07