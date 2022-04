Twintiger overvalt 84-jarige man in bankkantoor met keukenmes van 40 centimeter: “Ik had geld nodig”

Het slachtoffer trok op 14 februari vorig jaar in de loop van de voormiddag met z’n fiets naar de ING-bank in Ichtegem. De bejaarde Ichtegemnaar wilde 130 euro afhalen aan een bankautomaat. Kort nadat hij z’n bankkaart in de gleuf had gestoken, kwam een andere man naast hem staan. Hij haalde plots een mes van liefst 40 centimeter boven en stak schijnbaar in de richting van de buik van de 84-jarige man. Die was compleet overdonderd en kwam ten val. Zijn belager nam daarop de vlucht met z'n portefeuille, waarin op dat moment zo’n 300 euro cash geld stak.

Verkeerscontrole

Zes dagen later hield de politie Blankenberge/Zuienkerke bij een verkeerscontrole een Peugeot 307 tegen. De agenten vonden de situatie verdacht en beslisten de wagen te doorzoeken. In de middenconsole van de Peugeot troffen ze de portefeuille aan die was buitgemaakt bij de overval in Ichtegem. Mohamed T. (28) uit Sint-Pieters-Woluwe zat op de passagierszetel van het voertuig. Camerabeelden van de ING-bank maakten duidelijk dat hij de overvaller in kwestie was. T. probeerde in z’n eerste verhoor nog de dans te ontspringen, maar ging bij de onderzoeksrechter toch over tot bekentenissen.

De Brusselaar gaf toe dat hij het keukenmes bewust had meegenomen om iemand te overvallen. Hij had op de uitkijk gestaan aan het bankkantoor en gewacht tot iemand naar binnenging om vervolgens z’n slag te slaan. “Ik voelde me niet goed in die periode en had geld nodig”, klonk zijn uitleg. Tegen T. was in Brussel al een onderzoek lopende voor valsheid in geschrifte en oplichting. Op z’n proces rond de overval betuigde de man zijn spijt. Hij vroeg de rechter om een straf gekoppeld aan voorwaarden. Die laatste besliste daar maandagmorgen op in te gaan. Het feit dat Mohamed T. intussen opnieuw aan het studeren is en aan vrijwilligerswerk doet, sprak in z’n voordeel. Aan het slachtoffer moet de twintiger 2.946 euro schadevergoeding betalen.

