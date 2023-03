Twaalfde editie van Grote Prijs Jean-Pierre Monseré start zondagmorgen in Ichtegem

Zondag 5 maart wordt de twaalfde editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gereden. Deze koers met een traject van 198 km is een eerbetoon aan de betreurde wielerheld die in 1971 verongelukte. De renners starten in Ichtegem en de aankomst is in Roeselare, de geboorteplaats van de legendarische wielrenner. In Ichtegem wordt diezelde dag ook het huldigingsjaar voor die andere verongelukte wielerheld, Richard Depoorter, op gang getrokken.