Theater De Snuifdoos Ichtegem zit in de laatste rechte lijn naar de opvoeringen van zijn nieuwe productie ‘Sporen’

“Het zijn allemaal spelers die eerder al op de planken stonden bij onze vorige producties en we hebben ook 1 gastacteur omdat we niemand binnen onze rangen vonden voor die specifieke rol”, vertelt voorzitter Roland Haest die eraan toevoegt dat De Snuifdoos in 1975 opgericht werd. ‘Sporen’ is een tragikomedie die zich afspeelt in de huiskamer van de familie Bardzinski. Het verhaal gaat over liefde en haat, vriendschap en wroken leven met het verleden. De toeschouwers heeft een hele resem vragen waarop hij naarmate de opvoering vordert een antwoord krijgt.”