Oostende Recordaan­tal Oostendse huwelijken in 2022

De Oostendenaars stappen graag in het huwelijksbootje. Het voorbije jaar werden maar liefst 234 huwelijken voltrokken in de Stad aan Zee. Juli was daarbij de populairste maand met 39 plechtigheden. Elke maand worden bovendien koppels uitgenodigd om hun jubileum te vieren in het Stadhuis. Er werden afgelopen jaar ook 20 honderdjarigen in de bloemetjes gezet.

5 januari