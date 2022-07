TERRASTIP. Buitenspeelpark Het Engelpark, waar kinderen zich uitleven in een oase van groen

Diksmuide Liesbeth en Amélie trotseren stortbuien en halen na 300km de finish in Finland: “De fietsmicro­be heeft ons flink te pakken”

Liesbeth Vanheule (40) uit Diksmuide en Amélie Verbeke (38) uit Harelbeke zijn geslaagd in hun opzet. Ze fietsten in de nacht van 8 op 9 juli de Saimaa Cycle Tour in Finland. 300 nachtelijke kilometers lang trotseerden ze het glooiende Finse landschap, terwijl de regen soms met bakken uit de hemel viel. “En toch hebben we geen seconde aan opgeven gedacht”, blikt Liesbeth terug.

13 juli