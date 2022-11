Takeaway.com België zet Nic’Os Pizza House in Ichtegem in de bloemetjes in het kader van 15de verjaardag

Tegenwoordig is online eten bestellen een evidentie, maar 15 jaar geleden bestond het nog niet in België. Takeaway.com was in 2007 de allereerste om online bestellingen mogelijk te maken, toen nog via Pizza.be. Het eerste jaar tekenden er 60 horecazaken in om hun menu ook online bestelbaar te maken. Eén van hen was Nic’Os Pizza House in Ichtegem. “We waren in onze streek al pioniers met thuislevering. Niemand anders deed dit. Dus we vonden het geweldig om als allereerste deze bestellingen ook online mogelijk te kunnen maken”, aldus uitbater Nico Tempere. “In het begin werden deze bestellingen dan nog met de telefoon doorgebeld naar ons. Maar dit werd al snel 30% van onze business. Het was dus een hele goeie beslissing.”

90% van bestellingen verloopt online

Siska De Lombaerde, managing director van Takeaway.com in België en Luxemburg, herinnert zich die opstart nog goed. “Ik was toen als eerste werknemer voortdurend op de baan om restaurants te bezoeken en uit te leggen wat we voor hen konden betekenen. Nic’Os was inderdaad de allereerste in West-Vlaanderen die meteen heel enthousiast was over het idee.” Vijftien jaar later is de pizzeria nog altijd een vaste waarde op Takeaway.com. “Siska, de sympathieke jongedame in een kleine auto propvol promomateriaal die ons in 2007 benaderde, staat nog altijd in mijn telefoon als ‘Siska van Pizza.be’”, lacht Nico Tempere. “Fantastisch hoe zij dit platform mee heeft uitgebouwd. Het heeft ons in elk geval geen windeieren gelegd. 90% van onze business verloopt nu via online. De telefoon zwijgt meer en meer. En ook het platform is veel handiger en sneller geworden. Dus dit is echt de toekomst”, besluit Nico.