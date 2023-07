Stralend zonnig weer in Ichtegem vandaag

“Twee bussen nemen én 500 meter stappen met een zware boodschap­pen­tas... Zie je dat een 82-jarige al doen?” Bewoners Vuurtoren­wijk hekelen aanpassing De Lijn

“Onze petitie telt in enkele dagen al 1.100 handtekeningen. En dat terwijl veel oudere mensen in de wijk zelfs niet op sociale media zitten.” Bewoners van de Oostendse Vuurtorenwijk willen de vroegere buslijn 9 en 4 terug zien rijden zoals vroeger. “Alle banken en bijna alle winkels zijn hier weg... We móéten wel de bus nemen.”