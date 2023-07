En toen dook deze melkslang op in een moestuin in Zomergem

Een bewoner van het Oost-Vlaamse Zomergem heeft een wel erg opmerkelijke ontdekking gedaan in zijn moestuin. Onder het houtbergje had zich een melkslang van 1 meter lang verstopt. Het dier werd eerder deze week al eens gespot, maar kon toen niet gevangen worden. Het was de brandweer van Meetjesland die de slang uiteindelijk vlot en zonder bijkomende verwondingen tot opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem bracht.