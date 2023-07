Eerste testplat­form met drijvende zonnepane­len wordt getest voor de haven van Oostende

In de haven van Oostende is het eerste testplatform met drijvende zonnepanelen bijna klaar om in augustus naar zee gesleept te worden. Het platform zal een jaar tijd data verzamelen vlak voor de haven van Oostende. Bedoeling is om in de toekomst drijvende zonnepanelen te installeren tussen de bestaande windmolenparken om de beperkte ruimte in de Noordzee beter te benutten.