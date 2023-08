Open monumenten­dag landt dit jaar in Raversijde

Open Monumentendag is opnieuw in aantocht. Op zondag 10 september zet stad Oostende de wijk Raversijde in de spotlights. Hier ontmoeten natuur en cultuur elkaar in de vorm van duinen, strand, zee, militaire relicten en luchtvaart. Met UiTPAS maak je kans op een heuse luchtdoop.