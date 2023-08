Drijvend restaurant Puert’O, met zicht op Mercator, is failliet: “Perso­neels­pro­ble­men deden ons de das om”

Het culinaire sprookje van een drijvend restaurant, schuin tegenover het bekende schip Mercator in Oostende, bleek te mooi om waar te zijn. De rechtbank in Gent heeft Puert’O vorige maand failliet verklaard. “Ik geloofde heel hard in het concept, maar geschoold personeel is schaars”, zegt de eigenares van het pand. De sluiting van het restaurant blijkt vooral voor de jonge chef Alec Devadder een jammere zaak.