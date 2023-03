Stormweer zorgt voor schade in Eernegem: boom valt op geparkeerde wagen en woning

In de loop van vrijdagmiddag begon het stevig te waaien in West-Vlaanderen. Op verschillende plaatsen aan de west- en middenkust was de brandweer druk bezig om oproepen van stormschade te verwerken. Zo ook in Eernegem, waar een omgewaaide boom heel wat schade veroorzaakte. De boom stond in de tuin van ex-burgemeester Karl Bonny en waaide in de loop van de namiddag om in de Bruggestraat. Gelukkig passeerde er op dat moment niemand, maar toch is de schade aanzienlijk. De boom kwam namelijk op de geparkeerde wagen van Johan Mergaert terecht. De 59-jarige man kwam de schade persoonlijk opmeten. “Deze ochtend hebben we de wagen nog gebruikt en hier geparkeerd. Dit is pech, ja. En zeggen dat het al zo'n moeilijke week was. Donderdag werd mijn moeder begraven en nu dit. Leuk is anders.”