Sterke affiche voor tweedaags Plectrumfestival in Ichtegem: “Dit is een volledig nieuwe start voor ons”

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus wordt de weide langs de Oostendesteenweg 60 in Ichtegem een heuse festivalsite. De fans van metal en tributebands worden op hun wenken bediend tijdens het Plectrum Festival dat dit jaar een volledig nieuwe start neemt. Ives Deprez, die ondertussen 11 jaar meedraait in de organisatie, is terecht trots op de sterke affiche waarmee hij op 1.000 bezoekers mikt.

Plectrum werd destijds boven de doopvont gehouden omdat er een muzikaal gat in het Ichtegemse cultuurlandschap ingevuld moest worden. Na enkele edities in het Gildhof in Eernegem verhuisde het event naar de tuin van Huis Dekeyser in Ichtegem. In 2020 kwam spelbreker corona en werd het tijd voor een bezinning over de toekomst. “We zijn sinds dit jaar op eigen benen komen te staan omdat het gemeentebestuur ons niet meer ziet als een deel van de gemeentelijke werkgroep. Daarom richtten we de vzw Sappho op en trekken we naar een gloednieuwe locatie waar onze bezoekers nog meer het echte festivalgevoel zullen beleven.” De medewerkers van Sappho zijn ondertussen al meer dan een jaar intensief bezig met het omvormen van de weide tot een festivalsite. “We hebben ervoor gekozen om alle omheiningen zo groen mogelijk te maken. De weide werd omgetoverd tot een voorgezaaid maïsveld waarbij het volledige terrein omringd is door maïs. De bezoekers moeten eerst 200 meter stappen voor ze op de eigenlijke festivalsite komen”, verduidelijkt Ives.

Quote We zijn sinds dit jaar op eigen benen komen te staan omdat het gemeentebe­stuur van Ichtegem ons niet meer ziet als een deel van de gemeente­lij­ke werkgroep Ives Deprez, Organisatie Plectrum Festival

Op vrijdag trekt de organisatie nog steeds de kaart van de metal met de focus op Belgische bands. Op zaterdag ligt het accent op nationale en internationale tributebands. “Het is elk jaar een grote uitdaging om de affiche samen te stellen. Natuurlijk maakt het internet het ons een stuk eenvoudiger om internationale bands te contacteren in vergelijking met vroeger. Voor onze programmatie op zaterdag leggen we de lat echt wel hoog want het mogen geen gewone covergroepen zijn. Als je je ogen dicht doet, moet je het gevoel hebben dat de echte artiest op het podium staat.” Het is Davy Mylle die zich vooral ontfermt over de affiche en hij slaagde erin om de voorbije jaren beginnende metalbands naar Ichtegem te halen die nu op de grote festivals staan. Ives: “Dit jaar hebben we bijvoorbeeld Cobra the Impaler die onlangs nog op Alcatraz stond.Iedereen noemt ze dé band van 2022. Davy heeft er echt een neus voor en hij maakte de juiste muzikale keuzes.”

Volledig scherm De sterke affiche van Plectrum. © RV

Met de nieuwe start is de organisatie genoodzaakt om voor het eerst een toegangsprijs te vragen voor hun festival. Een dagticket betaal je 15 euro terwijl een combiticket voor de 2 dagen 25 euro kost. Ives: “We vinden dat heel jammer want we weten dat we daardoor een aantal bezoekers gaan verliezen maar het is gewoon niet haalbaar om ons event blijvend gratis aan te bieden. Er zijn de hoge kosten voor water en elektriciteit, de logistieke verhuis naar de weide en ook het budget voor de artiesten is gevoelig gestegen.” De organisatoren willen de drankprijzen niet verhogen niettegenstaande de inkoopprijs daarvan ook gestegen is dit jaar. “We zijn de sponsors heel dankbaar want voor onze vzw is hun steun onmisbaar”, besluit Ives.

PRAKTISCH



Dit is de line up voor vrijdag: Aeveris (19u30), Cobra the Impaler (20u40), King Hiss (22u), Fleddu Melculy (23u40).

Op zaterdag staan deze groepen op het podium: Goe Poeier (20u), Belgian Quo Band (21u20), ABBA Gold Europe (22u50) en Queen by Miracle (00u30).

Op beide dagen is er een afterparty met dj BNY.

Het festival heeft plaats op een weide langs de Oostendsesteenweg 60 in Ichtegem. Er is een gratis parking.

Info en tickets op www.plectrumfestival.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.