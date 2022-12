Stel je kandidaat en win een IchtegemInspireert-award

Oostende Politie zet in op drugspro­ble­ma­tiek in het Leopold­park: “We controle­ren regelmatig op deze locatie”

In de gemeenteraad van Oostende is het probleem met drugs in het Leopoldpark aan bod gekomen. Het is een ergernis bij veel Oostendenaars, maar volgens korpschef Philip Caestecker is de politie wel degelijk op de hoogte en werkt men concreet aan oplossingen. Zo werden in 2022 in het Leopoldpark 99 pv’s opgesteld, waarvan 22 voor bezit van verdovende middelen en vijftien voor verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen.

