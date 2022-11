Start renovatiewerken aan de waterleiding in de Zuster Clarastraat in Ichtegem

IchtegemOp maandag 28 november starten de renovatiewerken aan de waterleiding in de Zuster Clarastraat in Ichtegem. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk binnen de werkzone. Voor en na de werkuren zal er lokaal verkeer mogelijk zijn.