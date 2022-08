SPOOR Kunstfestival in Ichtegem omvat ook 3 tentoonstellingen op locatie: “Als jonge Bekegemse is het uniek om hier mijn fotografiewerk te kunnen tonen aan het grote publiek”

IchtegemKunst- en cultuurliefhebbers kunnen dit jaar in Ichtegem hun hart ophalen met het SPOOR Kunstfestival. Een combinatie van kunst en kunsttuinen, gevestigde waarden versus jong geweld, groeptentoonstellingen en open ateliers. Ook in het oude gemeentehuis van Ichtegem, de Sint-Metarduskerk in Eernegem en de Sint-Amanduskerk in Bekegem kan je je ogen de kost geven aan tientallen creaties. Wij gingen een kijkje nemen op deze 3 locaties.

“In Ichtegem kun je elke zomer heel wat kunst en cultuur opsnuiven”, vertelt schepen van cultuur Celesta Muylle. “Daartoe organiseerden we tot vorig jaar ‘Zomer in Ichtegem’, een event dat tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is. Vanaf dit jaar tillen we Zomer in Ichtegem naar een hoger niveau”. Het SPOOR Kunstfestival werd geboren, Celesta Muylle legt uit: “Met SPOOR gaan we vanaf dit jaar een stapje verder. Naast de lokale, gevestigde waarden zoals Irénée Duriez, Mia Moreaux, Katy De Bock, Dirk Santens, iD eST en De Maretak, geven we dit jaar ook een platform aan heel wat jonge makers. Op een aantal unieke binnenlocaties in de gemeente zullen tentoonstellingen van deze kunstenaars te verwachten zijn. Als derde pijler in het verhaal organiseren we langs de groene 62 de expositie ‘ART 62’.”

Volledig scherm Het voormalig gemeentehuis in Ichtegem is één van de binnenlocaties. © Filip Vanden Berghe

Locatietentoonstelling in Ichtegem

Het oude gemeentehuis van Ichtegem op het Bruwierplein wordt ingenomen door 7 vormgevers. “We transformeren de raadzaal tot een open plek om ideeën te tonen én te ontwikkelen. De verschillende vormgevers plaatsen hun werken tegenover elkaar: Ontroering tegenover absurditeit, ernst tegenover nonsens. Wat dat allemaal geeft? Dat moet je zelf komen ontdekken”, lacht de schepen. Curator Nick Vermeersch geeft toelichting bij het thema: “We zijn gestart vanuit de functie van deze locatie als administratief centrum en daarom hebben we hier een soort ministerie ter bevordering van de aardrotatie ingericht. Alles draait vierkant en wij willen hier alles opnieuw soepel laten draaien door beeldend werk tegenover elkaar op te stellen zonder enig overleg.”

Volledig scherm Het voormalig gemeentehuis in Ichtegem is één van de binnenlocaties. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Het voormalig gemeentehuis in Ichtegem is één van de binnenlocaties. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Het voormalig gemeentehuis in Ichtegem is één van de binnenlocaties. © Filip Vanden Berghe

Locatietentoonstelling in Bekegem

In het unieke decor van de Bekegemse Sint-Amanduskerk werd de tentoonstelling gecureerd door de Ichtegemse Bieke Verlet. In maart moest Tiemke Gauderis wegens ziekte noodgedwongen afhaken. Bieke moest dus een vervangende kunstenaar vinden die samen met haar tante Leen Verlet zou exposeren in het stemmige kerkje. “Mijn papa is al heel lang bezig met keramiek maar eigenlijk is hij veel te bescheiden om met zijn prachtig werk naar buiten te treden. Als ingenieur is hij geboeid door kleuren en hoe de materies zullen reageren als hij zijn creaties maakt. Het is een uniek familiemoment dat mijn papa hier met zijn zus Leen mag eposeren.”

Volledig scherm Bieke Verlet (links) met haar tante Leen Verlet die tentoonstelt in de kerk van Bekegem. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Creaties in keramiek van Dirk Verlet. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Creaties in keramiek van Dirk Verlet. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Leen Verlet stelt tentoon in de kerk van Bekegem. © Filip Vanden Berghe

Locatietentoonstelling in Eernegem

In de Sint-Metarduskerk zie je een vijftiental werken van de Torhoutse Leen Clybouw (59) die in het verleden ondermeer al exposeerde tijdens Buren bij Kunstenaars, Buren bij Kasteel en KoekeLart. “Deze zomer komt alles in een stroomversnelling want mijn kleurrijke creaties waarin oog tot oogcontact centraal staat zijn ook nog in Oostende en Ieper te bewonderen. Ik ben enorm vereerd dat ik hier in Eernegem mocht meedoen. Het klikt trouwens heel goed met Zahna Vansteelandt (19) die hier zwart-witfoto’s toont.” Voor de Bekegemse Zahna gaat een droom in vervulling: “Het is een heel speciaal gevoel om mijn passie fotografie te kunnen delen in mijn thuisbasis. Mijn ouders en grootouders hebben hier ook altijd gewoond. Als eindwerk in de Kunstacademie in Brugge stelde ik een boek samen met foto’s van Ichtegemse locaties die ik met een speldenprikcamera maakte. Ik selecteerde 15 van die foto’s die hier naast de werken van Leen hangen.” Zahna gaat ondertussen naar haar tweede jaar in Sint-Lucas Antwerpen en haar ambitie is om zelfstandig fotografe te worden. “Het was voor mij ook een ideale manier om mooie verborgen plekjes in mijn eigen gemeente te leren kennen”, besluit de talentvolle Zahna.

Volledig scherm Leen Clybouw stelt tentoon in de kerk van Eernegem. © Filip Vanden Berghe

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.