Speelpleinwerking Ichtegem introduceert gloednieuwe speelpleinbadge

“Tijdens de zomervakantie gaat onze speelpleinwerking – De Bengelberg in Ichtegem en Leutegem in Eernegem – opnieuw van start”, vertelt schepen van jeugd Tina Ledaine. “Vanaf dan vernieuwen we ook onze werking voor de registratie en facturatie, want we introduceren de gloednieuwe speelpleinbadge”.

Speelpleinkaarten verdwijnen

“We evalueren onze werking voortdurend en merkten dat het registreren van de kinderen veel sneller kon digitaal. Vroeger werkten we namelijk met papieren speelpleinkaarten die vooraf aangekocht werden”, verduidelijkt de schepen, “Ouders moesten dan op voorhand zorgen dat ze voldoende kaarten hadden aangekocht, maar dat is voorgoed verleden tijd!”.

“Met deze persoonlijke badge wordt telkens geregistreerd wanneer je kind aanwezig is op het speelplein. Na de maanden juli en augustus zal je thuis een factuur ontvangen voor de dagen waarop jouw kind de voorbije maand aanwezig was”, legt Tina Ledaine uit. Het enige wat ouders nog op voorhand hoeven te doen, is de persoonlijke badge van hun kind(eren) gratis komen ophalen en registreren. Dit kan elke dinsdagavond tussen 16 en 19 uur en elke vrijdagmorgen tussen 8.30 en 12 uur in het administratief centrum Eernegem. “We voorzien ook extra momenten in het weekend om een badge te komen ophalen”, geeft de schepen nog mee, “op zaterdag 18 juni 2022 van 9.30 tot 12 uur in de bib van Ichtegem en van 13 tot 15.30 uur in de bib van Eernegem”.

Vooraf inschrijven niet meer nodig

“Vooraf inschrijven voor een dagje speelplein is trouwens niet langer nodig”, verduidelijkt Tina Ledaine nog, “ten tijde van corona moest dit wel, nu kan je gewoon naar het speelplein komen met je badge en komen meespelen. Voor de daguitstappen (naar een pretpark bijvoorbeeld), is inschrijven wel noodzakelijk. Al deze informatie vind je overzichtelijk op onze website en in de ZomerZoemer terug”.

Een dagje speelpleinwerking kost 6 euro. In die prijs zit een koekje of drankje in de voormiddag en een koek, drankje of ijsje in de namiddag inbegrepen. Meer informatie via www.ichtegem.be/vakantieaanbod