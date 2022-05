Slaapklas in gemeentelijke basisschool De Bever krijgt fikse opknapbeurt

Jabbeke BELOOFD IS BELOOFD. Jabbeekse dorpsker­nen zijn na enkele moeilijke jaren aan een revival bezig

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Jabbeke, een gemeente wiens dorpskern de voorbije jaren leeg leek te lopen, maar stilaan opnieuw aan een opmars bezig is. Welk aandeel heeft het gemeentebestuur in die heropleving?

25 mei