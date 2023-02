Site van Verhelst Bouwmaterialen in Ichtegem krijgt nieuwe bestemming: “In afwachting kunnen lokale ondernemers er een pop-up beginnen”

In Ichtegem heeft projectontwikkelaar Global Estate Group de voormalige site van Verhelst Bouwmaterialen aangekocht. Op korte termijn krijgt het gebouw een tijdelijke invulling als pop-up of stockage voor lokale ondernemers. De bedoeling is om er op lange termijn enkele duurzame bedrijfsgebouwen neer te zetten, volledig op maat van de koper.

Op de hoek van de Ringlaan en de N33 (Oostendesteenweg) in Ichtegem was er tot voor kort een winkel van Verhelst Bouwmaterialen. Global Estate Group kocht de site Ringlaan van ca. 14.000 vierkante meter in januari aan. “Verhelst Bouwmaterialen heeft mooie tijden gehad in Ichtegem”, zegt CEO Kathleen Verhelst.

“Veel bouwheren en stielmannen vonden de weg naar ons, en de mooie rode gevel gaf ons uitstraling langs een drukke weg. Verhelst heeft de site nu verlaten, maar laat haar klanten zeker niet in de steek. We bedienen hen nu even enthousiast vanuit onze vestigingen Oudenburg, Roeselare, Veurne of met de vele vrachtwagens die deze regio nog steeds veelvuldig doorkruisen.”

Nood aan bedrijfsruimte

“De grote troef van deze site is de locatie: vlot bereikbaar en goed zichtbaar vanop zowel de Ringlaan als de N33", vult Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group, aan. “De huidige invulling is echter niet efficiënt. Omdat er in deze regio een steeds nijpender tekort aan bedrijfsruimte is, willen we een duurzamere invulling geven aan de site. We hebben de ambitie om hier energiezuinige bedrijfsgebouwen te ontwikkelen die optimaal gebruikmaken van de schaarse ruimte.”

De huidige gebouwen worden op termijn gesloopt. Het terrein wordt vervolgens volledig op maat van de koper ontwikkeld. Afhankelijk van de vraag kunnen er 1, 2 of 3 bedrijven komen. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld ​ een productiehal met een showroom of handelsruimte. ​In afwachting van de definitieve uitwerking van de site, zoekt Global Estate Group nu naar een tijdelijke invulling. De showzaal en loodsen worden opgesplitst in aparte ruimtes van minstens 450 vierkante meter groot. Lokale ondernemers die tijdelijk op zoek zijn naar bijkomende plaats kunnen er een pop-upruimte, stockage of atelier vestigen.

Lokale ondernemers die tijdelijk op zoek zijn naar bijkomende ruimte kunnen er een pop-upruimte, stockage of atelier vestigen.

Bedrijvenpark Houtland West

Global Estate Group heeft al ervaring met de ontwikkeling van bedrijfsvastgoed in Ichtegem. In 2021 kocht de projectontwikkelaar de koekjesfabriek Dupont in de Industriestraat. Hier is de bouw van het nieuwe bedrijvenpark Houtland West bijna afgerond. De 31 kmo-units zijn intussen allemaal verkocht en in maart kunnen de nieuwe eigenaars er hun intrek nemen. “De vlotte verkoop en blijvende vraag naar units in het uitverkochte kmo-park Houtland West toont aan hoe groot de nood aan lokale bedrijfsruimte is", zegt Johan Osaer van vastgoedmakelaar Osaer & Pauwels.

“De ontwikkeling van de site Ringlaan biedt een kans voor regionale ondernemers om hun economische activiteit lokaal te behouden en verder uit te bouwen. De gunstige ligging langs de N33 met zichtlocatie is hier een sterke troef. Wij zijn trots dat we kunnen instaan voor de verkoop van dit vernieuwende project.”

Het gebouw van Verhelst Bouwmaterialen zal gesloopt worden.

