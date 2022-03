Sebastiaan en Rosa laten bekend restaurant De Engel over aan Pieterjan: “De zaak blijft in goede handen”

Het familieverhaal van Restaurant De Engel begon met Julie Feys en Aloïs Maeckelbergh. Hun zoon Robert Maeckelbergh en zijn vrouw Lea Vanhevel zetten de zaak verder en werden opgevolgd door hun dochter Rosa en haar man Frans Dewilde, de ouders van Sebastiaan. Sinds het overlijden van Frans in 2014 werken moeder en zoon zij aan zij in de zaak. Nu is het echter tijd om de fakkel door te geven. “Mijn moeder staat op haar 70ste nog altijd in de keuken, maar zag dat niet meer zitten. Ze werkt al sinds haar 18de, na 52 jaar werken heeft ze zeker wat rust verdiend. Ik wilde de zaak niet alleen verderzetten. We hebben daarom gekeken om het restaurant over te laten. Via via kwamen we bij Pieterjan Rosseel uit en was de overname redelijk snel beklonken”, vertelt Sebastiaan.