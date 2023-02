Rommelmarkt in Ichtegem

Diksmuide Grond oude stort­plaats bevat PFAS maar: “We weten nog niet in welke mate en wat het risico is”

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft zowel in de aarde als in het grondwater op de site van de oude stortplaats in de Rapestraat in Diksmuide een verontreiniging met PFAS vastgesteld. Of er een gevaar is voor de volksgezondheid is nog niet duidelijk.

