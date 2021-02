Rolstoelgebruiker (82) sterft bij tragisch ongeval: man belandt onder losgeslagen marktkraam terwijl hij aan bakkerij wacht

Veel buurtbewoners hoorden het ongeval gebeuren en gingen buiten op straat poolshoogte nemen. De brandweer plaatste dan ook een scherm rond het lichaam van het slachtoffer om de kijklustigen het zicht te ontnemen. De bestuurder van het marktkraam was in shock en werd opgevangen door de hulpdiensten. Ook de bakker voor wiens zaak het ongeval gebeurde, was danig onder de indruk. “Wij zagen die aanhangwagen plots op ons afstevenen", vertelt hij. “Er stonden twee klanten in onze winkel, dus die mijnheer was buiten aan het wachten. Hij kwam hier vaak brood halen. Het is verschrikkelijk wat is gebeurd. We hebben wat schade aan onze luifel en gevel, maar dat is momenteel het minste van onze zorgen.”