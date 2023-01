RESTOTIP. De Engel in Ichtegem: “Bourgondische keuken in een warmtevol kader”

ICHTEGEMDe rijke geschiedenis van De Engel, die gelegen is langs de Oostendesteenweg in Ichtegem, gaat terug naar 1784. Sinds 1982 is het gebouw zelfs een beschermd monument. In september 2022 nam Pieterjan Rosseel (44) deze horecazaak over van Rosa Maeckelberg (71) en haar zoon Sebastiaan Dewilde (42). Het bekende restaurant draagt kwaliteit, ambacht en smaak hoog in het vaandel. Wij gingen er op een vrijdagmiddag tafelen.

Eind januari 2014 overleed Frans Dewilde op 60-jarige leeftijd. Als uitbater van De Engel was hij een graag geziene gastheer. Hij was bekend tot ver buiten de Ichtegemse gemeentegrenzen en werd geroemd voor zijn grillcapaciteiten. Vooral de côte à l’os en gerijpt vlees stonden hoog op ieders verlanglijstje. Na het overlijden van Frans zette weduwe Rosa, die mee achter het fornuis stond, de zaak te koop. Maar zoon Sebastiaan kwam terug vanuit India om de familiezaak samen met zijn moeder voort te zetten tot in het najaar 2022. Rosa was het nichtje van Jules Vanhevel die beroepsrenner was van 1919 tot 1936 en dat merk je heel duidelijk in het interieur van De Engel waar de muren vol hangen met prenten, krantenartikels en foto’s van de flandrien. De gordijntjes en tafelnappen met rood witte ruitjes accentueren het rustieke warmtevolle en rustieke karakter van dit restaurant waar plaats is voor 70 couverts.

Starten doen we met een alcoholvrije aperitief. De Virgin Apple Mojito (8 euro) met 2 schijfjes verse limoen en muntblaadjes smaakt bijzonder verfrissend. Onze tafelgenoot kiest voor de Cocktail Maison - Paradiso (10 euro) die gemaakt is op basis van sinaasappelsap, perziklikeur en gin. De vriendelijke serveerster zet meteen een wachtbordje met enkele fijne sneetjes gerookte ham op onze tafel.

De kaart van de voorgerechten omvat onder meer cocktail van handgepelde garnalen, ganzenleverpastie en enkele bereidingen met scampi’s of paling. Wij kiezen echter voor de handgesneden huisgerookte wilde Schotse zalm (19 euro) die geserveerd wordt met ajuin en- peterseliesnippers, een stukje citroen en 2 toasts. Voor de heerlijke krokante garnaalkroketten met bijhorend slaatje en een bruin broodje betalen we 22 euro.

De Engel staat bekend om zijn seizoensklassiekers. In het najaar scoren fazant of hazenrug er bijzonder goed. Tijdens de zomer komen ze van heinde en ver om te smullen van de mosselen en het is de bedoeling om in de lente enkele salades toe te voegen aan de kaart. De nieuwe zaakvoerder wil de tradities van de Bourgondische keuken met voldoende grote porties in ere houden. Dat merken we aan onze hoofdgerechten. De steak van West-Vlaams rood polderrund (€ 28) gekweekt en versneden door slagerij Dierendonck en in de pan gebakken, weegt maar liefst 280 gram. Voor de pepersaus, die perfect gedoseerd is, betalen we een supplement van 4 euro. En we krijgen 10 stukjes paling in ‘t groen (€ 36). De opdienster komt ons spontaan vragen of we nog een extra portie frietjes wensen.

Op de dessertkaart staan 15 verschillende opties. Zowel de Dame Blanche als het ijs met advocaat kosten 7,5 euro. Mijn tafelgenoot is vrij enthousiast over de smaak van de advocaat en ik kan hem even later bijtreden want bij het kopje mokkakoffie (€ 5) krijg ik ook een glaasje advocaat naast een melocake en een fruitgom. Een perfecte zoete afsluiter van een middag lekker tafelen waarvoor we met de 2 frisdrankjes, de Omer en het spuitwater inbegrepen 166 euro betaalden.

De Engel - Oostendesteenweg 1, 8480 Ichtegem

Website: www.restaurantdeengel.be - Telefoon: 051 58 81 76

Openingsuren:

Maandag 12:00-15:30 18:00-00:00

Donderdag 12:00-15:30 18:00-00:00

Vrijdag 12:00-15:30 18:00-00:00

Zaterdag: 18:00-00:00

Zondag: 12:00-15:30 18:00-00:00

