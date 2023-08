Zeepkisten racen naar beneden tijdens gezellige Quartiers d’O

Quartiers d’O is dit weekend op bezoek in de Konterdam. De Oostendse culturele partners stelden samen met de buurtbewoners een programma samen voor een gezellig weekend. Naast de optredens op het Touwtrekkersplein was er zaterdag ook een knotsgekke zeepkistenrace.