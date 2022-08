Recordopkomst van 2.800 aanwezigen voor Ceciliafeeste: “Dit is nog nooit gezien in Ichtegem”

Op zondagmorgen is Kris nog aan het nagenieten van de bijzonder geslaagde editie. “We hadden dit jaar opnieuw een heel gevarieerd publiek van alle leeftijden. Er kwamen zelfs mensen uit Nederland voor het optreden van Frans Bauer. De sfeer was heel uitbundig en alles verliep vlekkeloos want de aanwezige medische hulppost had geen interventies.” 64 medewerkers staken belangeloos een handje toe om alles in goede banen te leiden. Over 2 weken starten De Copains met de voorbereidingen van hun 8e editie. “We hebben al enkele namen in petto maar het moet financieel natuurlijk haalbaar blijven want we willen ons volksfeest gratis blijven aanbieden”, besluit Kris.