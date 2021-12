Rechtbank oplichten en nabestaanden schofferen doe je niet ongestraft, ondervond marktkramer (61)

Oostende Nog twee Denen uitgele­verd voor ontvoering van Oostende­naar in drugsmili­eu

In het onderzoek naar de ontvoering van een 23-jarige Oostendenaar zijn nog twee Denen uitgeleverd. Een 21-jarige landgenoot van hen zat al in een Belgische cel. De feiten speelden zich af in het drugsmilieu.

14 december