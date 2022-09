Prijzen woningen in Ichtegem stijgen met ruim dertien procent

Eernegem High Five project afgetrapt in GBS 't Mozaïek: “We zoeken een middel om de wagen uit de schoolomge­ving te vermijden tijdens de werken”

Het lokaal bestuur van Ichtegem lanceert naar aanleiding van de werken aan gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek het project High Five in de school. Bedoeling: een superheld beloont de kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, want zeker tijdens de werken wil men de auto bannen uit de schoolomgeving.

