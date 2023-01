Pool (43) crasht met wagen en wordt teruggevonden op achterbank: slachtoffer in kritieke toestand afgevoerd

ICHTEGEM 2,6 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Ichtegem beroerden jullie het afgelopen jaar het meest

De actualiteit in Ichtegem werd ook het afgelopen jaar massaal gevolgd op onze website. We registreerden bijna 2,6 miljoen kliks voor de artikels over het leven in en rond Ichtegem, Eernegem en Bekegem. Daarom willen we jullie, beste lezers, hartelijk bedanken. Vooraleer we definitief afscheid nemen van 2022, blikken we samen nog eens terug op de meest gelezen stukken van het voorbije jaar.

4 januari