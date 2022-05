Politiecombi betrokken bij ongeval in Ichtegem

Torhout Bufferbek­ken voor 21.000 kubieke meter water, moet nieuwe trekpleis­ter voor Torhout worden: “Contrast zo net naast drukke ringweg is groot”

Een uitkijktoren om vogels en eenden te spotten, een vlot om de waterplas over te steken en een nieuw speelplein: Torhout is met 't Hoge Water een recreatiegebied rijker. Eigenlijk dient het park als bufferbekken van 21.000 kubieke meter om wateroverlast in het centrum te vermijden. Er is meer dan twee jaar aan gewerkt.

2 mei