Politie-inspecteurs aan beterhand na zware crash in Ichtegem: “Opgelucht dat ze het ziekenhuis al mochten verlaten”

IchtegemDe twee politie-inspecteurs van de politiezone Kouter die vrijdagavond drie keer over de kop gingen na een zware botsing in Ichtegem, zijn aan de beterhand. “Goed nieuws. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de politiezone.

Bekijk hier de ravage na het ongeval:

De toestand van de twee politie-inspecteurs leek initieel ernstig na de zware crash op de Torhoutbaan in Ichtegem, vrijdag iets voor 18 uur. De patrouille was onderweg vanuit Torhout naar Gistel voor een dringende interventie. Ze reden prioritair en voertuigen langs beide kanten van de weg maakten plaats om de combi te laten passeren. Een bestuurder van een BMW zou echter de Hoefijzerstraat inslaan, merkte de combi niet op en draaide over. Er volgde een erg zware aanrijding in de flank van de BMW. De combi ging tot drie keer toe overkop. De bestuurder van de BMW zat gekneld in zijn voertuig.

Buiten strijd

Getuigen hielpen de politie-inspecteurs uit de combi en er werd gevreesd mogelijk ernstige letsels. Een ambulancier die toevallig passeerde, ontfermde zich samen met andere voorbijgangers over de BMW-bestuurder, een 57-jarige man uit Ichtegem. Hij zat gekneld. Zijn wagen werd opengeknipt door de brandweer ter bevrijding, onder begeleiding van een MUG-arts. De man raakte zwaargewond en is naar het AZ Delta in Torhout overgebracht, zonder levensgevaar. Of hij zich nog in het ziekenhuis bevindt, is onduidelijk. Daar heeft de politie van Oostende, die de vaststellingen deed, nog geen informatie over. Alle betrokkenen waren bij bewustzijn na het ongeval.

Volledig scherm De bestuurder van de BMW, een 57-jarige Ichtegemnaar, werd bevrijd uit zijn wagen door de brandweer. De wagen werd volledig opengeknipt. © Bart Boterman

Opgelucht

“Onze collega’s zijn overgebracht naar AZ Delta campus Rumbeke, omdat ze daar meer gespecialiseerd zijn in trauma’s. De combi ging drie keer overkop en inwendige letsels zijn niet altijd meteen duidelijk. Gelukkig kwam snel de bevestiging dat er geen levensgevaar was. En zaterdag bleken onze inspecteurs al aan de beterhand. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Een opluchting dus. Natuurlijk zijn ze wel voor een tijd buiten strijd voor een tijd”, aldus Annemie Wittesaele. Hoe lang, is nog niet duidelijk. Het parket van Brugge heeft overigens geen verkeersdeskundige aangesteld, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren.

Volledig scherm Op de Torhoutbaan in Ichtegem gebeurde vrijdagavond een zwaar ongeval met een politiecombi en een personenwagen. Daarbij vielen drie zwaargewonden, onder wie twee politie-inspecteurs. © Bart Boterman

Tweede combi total loss in enkele maanden tijd

Het is al het tweede ongeval in enkele maanden tijd op de Torhoutbaan in Ichtegem waar een politiecombi van PZ Kouter bij betrokken is. Het vorige ongeval dateert van in juni, amper 500 meter verderop. De omstandigheden zijn vergelijkbaar: ook toen waren het regenachtige omstandigheden, reed de combi prioritair en draaide plots een voertuig over. In beide gevallen raakten de politiecombi’s total loss. Maar volgens Wittesaele komt de operationele werking van de politiezone niet in het gedrang. Het betreft leasingwagens. De vorige gecrashte combi werd inmiddels al vervangen.