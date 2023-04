Plectrum Festival 2023 op dezelfde weide als vorig jaar: “Onze bezoekers kunnen suggesties doen voor de line-up van de tweede dag”

RESTOTIP. Barbaar in Middelker­ke. “Grote keuze aan gluten­vrije opties”

Bijna vijf jaar baten Bart Hooghe (38) en zijn vriendin Steffie Vandenabeele (36) Barbaar uit in de Parijsstraat bij het Epernayplein. Door de werken aan het casino is het voorlopig wat moeilijker om er te geraken, maar het is toch de moeite om binnen te gaan. Zeker als je weet dat ze heel wat glutenvrije opties hebben. We gingen eens langs om één van hun glutenvrije recepten te proeven.