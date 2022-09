Ouders van baby die bij onthaalmoeder overleed ontroostbaar: “Er is íets in zijn bedje gebeurd. Maar wat?”

“Natúúrlijk moeten we weten wat er is gebeurd”, zeggen de ouders van het baby’tje van 8 maanden dat dinsdag overleed bij de onthaalmoeder in Eernegem. Tegelijk benadrukken ze dat ze de vrouw niet met de vinger wijzen. “Onze kindjes waren er graag en we hadden geen enkele klacht. We zouden het verschrikkelijk vinden als ze nu in een slecht daglicht komt te staan.”